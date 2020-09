Georadar brengt ondergrond Sint-Jansplein in beeld

In Brugge voert de vakgroep archeologie van de Universiteit Gent een archeologische prospectie uit op het Sint-Jansplein in Brugge.

Daarvoor gebruiken de wetenschappers een georadar (GPR). GPR is een geofysische onderzoeksmethode waarbij met elektromagnetische golven een scan van de ondergrond wordt genomen. Zo'n onderzoek is een primeur voor Brugge. Met het geofysisch onderzoek hopen ze de rest van de voormalige middeleeuwse Sint-Janskerk en de latere Sint-Janskapel in kaart te brengen zonder een schop in de grond te steken. "De vakgroep archeologie van de UGent heeft hier al veel ervaring mee", zegt schepen Nico Blontrock. "Recent boekten ze nog mooie resultaten met het in kaart brengen van Falerii Novi, een Romeinse stad die nog begraven ligt in Italië.”