Geocaching leidt tot gevaarlijke situatie aan Izegemse toren

“Er werd zonder toestemming een cache geplaatst op de toren en dit weekend klommen kinderen op de toren om de cache te zoeken.”



Geo caching is een Engels woord waarbij ‘geo’ staat voor geografie en ‘caching’ voor verbergen. Bedoeling van geocachen is dat iemand een schat of cache verstopt zodat anderen hiernaar op zoek kunnen gaan op basis van GPS coördinaten met een geocaching gps.



“Er worden meer en meer caches verborgen op verrassende en mooie plaatsen. Bedoeling is dat je de caches zoekt met een gps of met een smartphone. Geocaching is een moderne vorm van toerisme en plaatsen ontdekken, waar op zich geen probleem mee is”, zegt de schepen. “Alleen worden dergelijke caches vaak geplaatst zonder toestemming van de eigenaars en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.”

Politie verwittigd



“De politie is intussen verwittigd en we doen nu in samenspraak met de Verenigde Rooters die eigenaar zijn van de vlasrootertoren al het mogelijke om de cache zo snel als mogelijk te verwijderen en de verantwoordelijke geocacher te contacteren”, aldus de schepen.



“De watertoren op de Bosmolens werd in 1958 geplaatst en is wel een mooie landmark en een vlasrelict, maar niet toegankelijk. Het is zelfs zeer gevaarlijk om via de verroeste ladders op de toren te klimmen.”