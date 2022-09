Genieten op Lekker Westhoeks

In Poperinge kan je Lekker Westhoeks bezoeken, het lekkerste festival in het hartje van de Westhoek. Het hele weekend kan je de beste ambachtelijke streekproducten proeven. Van een biertje tot honing tot ter plaatse gebakken pannenkoeken. Het recept voor een gezellige én smakelijke uitstap.

Streekproducten proeven

In een kleurrijk decor kan je maar liefst 54 bieren ontdekken. Lokale brouwerijen laten je graag proeven van bekende en minder bekende bieren. Alle bieren zijn gebrouwen met Belgische hop. Je smaakpapillen worden getriggerd. Na het proeven kan je op de bierkaart een score geven aan je biertje. Op deze manier kan je feedback geven aan de brouwers en jouw favoriete biertje vinden.

Naast het drinken kan je ook heel wat info verkrijgen over bier. Je kan te rade gaan bij de brouwers die je met veel plezier een woordje uitleg geven of je verdiepen in de aanwezige lectuur zoals een biergids. Je kan je leesvoer gratis meenemen naar huis.

Wie niet zo'n bierdrinker is hoeft niet te vrezen, opties genoeg! Kies uit het ruim assortiment van biologische tuinsappen, zelfgemaakte cola, wijnen uit Heuvelland, lokale gins of cocktails op basis van hopscheuten.

Bij een drankje hoort natuurlijk een hapje. Je kan tapasplankjes bestellen van de lokale handelaren met allerlei specialiteiten. Zin in een dessertje? Geen probleem! Keuze genoeg tussen al dat lekkers.

Gezelligheid troef

Een hapje en een drankje brengt mensen samen en dat blijkt hier in de Westhoek zeker het geval. In de leuke setting kan je gezellig keuvelen tussen de standjes. Het is een plek waar mensen samenkomen en genieten van iets lekkers en het gezelschap. De kindjes kunnen zich amuseren in de voorziene kinderanimatie.

Geen festival zonder muziek natuurlijk. Het duo Stinstage DJ's zorgen heel het weekend voor de ambiance. Er is ook een verrassingspodium waar doorheen het weekend optredens te zien zijn.

Wie zin heeft in een hapje, een drankje en heel wat sfeer moet zeker afzakken naar Poperinge voor Lekker Westhoeks!

