Gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt, maar hoe zit het in jouw gemeente?

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag in de afgelopen zeven dagen is gestegen met 11 procent tegenover de week ervoor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. Bekijk hier de situatie in West-Vlaanderen, per gemeente.

België telt nu 62.781 besmettingen. De stijging doet zich vooral voor in de provincies Antwerpen en Limburg, met respectievelijk 36 en 34 nieuwe bevestigde gevallen. "De verhoging met gemiddeld 95 nieuwe gevallen per dag lijkt zich te beperken tot bepaalde provincies", zegt Sciensano. De meeste infecties komen voor onder de actieve bevolking, tussen 20 en 59 jaar dus.

Maandag werden ook negen mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat brengt het aantal hospitalisaties door het virus op 17.899. Er lagen maandag nog 138 mensen in het ziekenhuis, van wie 23 op de intensieve zorgen. Het gemiddelde aantal hospitalisaties per dag bedroeg de afgelopen week 10,1, een daling met 9 procent.

Het aantal overlijdens bedraagt gemiddeld 1,2 per dag, een daling met 66 procent ten opzichte van een week eerder. In totaal bezweken al 9.787 mensen in ons land aan het coronavirus.

Als de cijfers geëxtrapoleerd worden naar 100.000 inwoners, dan scoren in onze provincie twee kleinere gemeenten, met minder dan 10.000 inwoners, op die manier bijzonder hoog. In Lendelede zijn 5 gevallen geregistreerd, in Ledegem 8. Als die cijfers geëxtrapoleerd worden gaat het om respectievelijk 87 en 83 gevallen.

De situatie in jouw gemeente