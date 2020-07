Gemiddeld aantal besmettingen met 8 procent gestegen

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met acht procent gestegen, zo blijkt woensdag uit de meest recente gegevens die Sciensano heeft verspreid. In de periode van 5 juli tot en met 11 juli lag het aantal besmettingen gemiddeld op 96,0 per dag.

De andere indicatoren - aantal overlijdens en ziekenhuisopnames - blijven wel dalen. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames bedraagt 9,7 per dag, een daling met 7 procent. Het aantal overlijdens bedraagt gemiddeld 1,6 per dag, wat dan weer een daling met 59 procent is ten opzichte van een week eerder.

In totaal zijn in België al 62.872 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Er zijn 9.788 mensen aan de ziekte overleden. Er liggen nog altijd 147 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, van wie er 27 op intensieve zorgen liggen.

"In deze fase is het belangrijk de maatregelen te blijven volgen om zo de stijging af te remmen", zo wordt beklemtoond in de mededeling van Sciensano.

De stijging van het aantal besmettingen tekent zich af in de meeste Belgische provincies. Maar de trend is het duidelijkst in Antwerpen (van 143 nieuwe gevallen een week geleden naar 166), Luik (van 22 naar 46 nieuwe gevallen) en Limburg (van 41 naar 71). Over de langere termijn is vooral een toename merkbaar in provincies met grotere steden.

De meeste nieuwe infecties komen voor onder de actieve bevolking (20 tot 59 jaar).

Cijfers per gemeente

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.