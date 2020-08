Gemiddeld aantal besmettingen blijft aan zelfde tempo vertragen

Net als de voorbije dagen daalt het gemiddeld aantal besmettingen per dag in de laatste balans van Sciensano opnieuw met goed 15 pct.

Van 10 tot en met 16 augustus werden gemiddeld 534 besmettingen per dag geregistreerd, of een daling met 13 pct. Dat gemiddelde op weekbasis daalt nu al vier dagen op rij, maar de andere indicatoren stijgen nog altijd: het aantal overlijdens stijgt met 152 pct, de hospitalisaties met 29 pct. Gemiddeld stierven de laatste zeven dagen 10 mensen per dag in ons land aan het coronavirus. Sinds de start van de crisis zijn dat er nu al 9.969.

De hospitalisaties stijgen tot gemiddeld bijna 35 per dag. Gisteren lagen er 334 patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Er werden toen 35 nieuwe patiënten opgenomen, en 30 anderen mochten het ziekenhuis verlaten. Uit de balans van donderdag blijkt verder nog dat er in ons land in totaal al 79.479 besmettingen geteld zijn.