Gemengde reacties op verlengde kerstvakantie

Chris Dhaene, directeur De Berk Deerlijk: "Eigenlijk zijn we blij en niet blij dat de school openblijft. Blij om de ouders te depanneren, er is geen opvangprobleem. Anderzijds is het wel zo dat de motor nog blijft draaien. De besmettingen in de scholen gaan wellicht nog verder en het is afwachten wat de resultaten geven binnen drie weken natuurlijk."

Ook de ouders hebben gemengde gevoelens. Lisa Declercq: "Op zich is het bizar dat er nu geen sluiting komt. Het woekert nu enorm. En als ze het nog twee weken gaan laten, zal het exploderen. Maar ik ben ook geen voorstander van sluiting. Kinderen die al twintig dagen in quarantaine zaten, zijn blij dat ze naar school mogen blijven gaan."

Jonathan Ide: "Als ouders, wij moeten blijven werken en dus moeten we een oplossing zoeken. En drie weken wordt al wat moeilijker. We begrijpen het ergens maar het wordt schipperen he. Ja, eens naar de oma of mémé brengen hé. We werken wel verplicht thuis, maar dat combineren is toch ook niet evident."

Hopelijk helpt de mondmaskerplicht vanaf zes jaar om het aantal besmettingen te doen dalen, want straks moet een klas al vanaf twee besmettingen in quarantaine. Verwacht wordt dan ook dat er elke dag meer en meer klassen in quarantaine zullen gaan.