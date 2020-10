Gemengde reacties op ontwikkelingen stadiondossier

"Streep door rekening" (VOKA)

Niet alleen voor Club en Cercle Brugge, maar ook voor VOKA West-Vlaanderen is het arrest van de Raad van State een streep door de rekening. Want er is een grote nood aan bedrijventerreinen, ondermeer voor bedrijven uit de haven van Zeebrugge.

Dieter Coussée, VOKA West-Vlaanderen: "De uitspraak van de Raad van State had betrekking op het voetbal, en de bedrijven zijn daar het slachtoffer van. Dus achter ons ligt dat nu stil voor de komende jaren. Gelukkig heeft de Raad van State ook een aantal positieve zaken beslist. Er komen drie nieuwe bedrijventerreinen in deze regio, de Spie langs de A11, Sint-Elooi in Zedelgem en ook Chartreuse op de kruising E40 en E403."

Vzw Groen haalt slag thuis

Waar er verliezers zijn, zijn er natuurlijk ook winnaars. Zo halen ondernemers Paul Gheysens, eigenaar van Antwerp en baas van Ghelamco en Joris Ide, minderheidsaandeelhouder bij Anderlecht, hun slag thuis, net als de VZW Groen, na jaren van procederen.

Erik Ver Eecke, VZW Groen: "Daar zijn we natuurlijk tevreden mee, dat is toch 90 ha die gespaard worden van bebouwing. Behoud van open ruimte is een probleem in Vlaanderen en wij doen er alles aan om zoveel mogelijk open ruimte te behouden. Wij zijn niet tegen het voetbal, en wij hopen dat er nog een oplossing kan gevonden worden voor Club en Cercle Brugge."

"Snel overleg" (Minister Zuhal Demir)

Het stadiondossier komt ook aan bod in het Vlaams Parlement vanmiddag. Minister Demir belooft snel overleg tussen Club en Cercle Brugge en de stad.

Zuhal Demir, Vlaams minister van omgeving: "Dat zal heel snel gaan, ik hoop deze week nog. Zodat we dan kunnen kijken welke oplossing we kunnen nemen, omdat ik ook wel denk dat het belangrijk is dat we een signaal geven, niet alleen aan de voetbalsupporters, maar aan heel Vlaanderen."

BEKIJK OOK: