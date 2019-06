Gemeenteraadsvoorzitter Kortrijk tijdelijk out

Castelein kreeg vorige maand te horen dat ze borstkanker had. “Omdat de behandeling toch meer energie van me vergt dan ik initieel had vooropgesteld, zal ik het de komende periode wat rustiger aan moeten doen,” zegt Castelein.

Ze zal daarom de komende drie maanden niet zetelen in de gemeenteraad. Burgemeester Vincent Van Quickenborne vervangt haar ondertussen als gemeenteraadsvoorzitter.