Gemeenteraadslid Tanguy Veys schuldig aan vandalisme

Het Blankenbergse gemeenteraadslid Tanguy Veys (46) is in de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan vandalisme.

In de nacht van 17 op 18 augustus 2016 vernielde hij samen met een kompaan twee branddetectoren op de parking aan het station in Blankenberge. Op die manier wou hij het brandalarm, dat onnodig loeide, uitzetten.

Het openbaar ministerie had aangedrongen op een maand celstraf, maar de rechter verleende Veys maandag de gunst van de opschorting. De man krijgt dus geen straf opgelegd. Veys kwam zich tijdens de pleidooien zonder advocaat verdedigingen. "Ik deed enkel mijn burgerplicht", zei hij toen. "Dat alarm zette al wekenlang de buurt in rep en roer en die nacht werd ik opgebeld door een radeloze man met een terminaal zieke vrouw. Ondanks herhaaldelijke klachten loeide het alarm opnieuw. We hebben toen samen gedaan wat al veel eerder had moeten gebeuren. De burgemeester heeft de uitbater van de parking enkele weken later trouwens maatregelen opgelegd."

De voormalige Vlaams Belanger kwam tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen op met zijn eigen partij "Beter Blankenberge". Maar de partij haalde de kiesdrempel niet.