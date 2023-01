Gemeenteraad roept hogere overheid op om alles te doen om Vandecasteele vrij te krijgen

De vroegere ngo-medewerker is er veroordeeld zijn tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Vandecasteele is afkomstig uit Aalbeke en woont in Oostduinkerke. Hij zit al bijna een jaar in de cel in Iran.

Iran wil Vandecasteele gebruiken voor een gevangenisruil met een terrorist. De gemeenteraad roept Iran op om hem onmiddellijk vrij te laten en vraagt onze overheid om zijn welzijn als absolute prioriteit te zien. Daarnaast wil ze een onderzoek naar zij die de mensenrechten van de man schenden. Tine Soens van Vooruit roept vanavond ook op om de petitie van Amnesty International te tekenen. Gisteren beloofde minister Van Quickenborne alvast dat het zou lukken de man vrij te krijgen.

