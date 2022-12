De verhuizing van de bib was opgenomen in het meerjarenplan van De Panne. Tegen september 2024 moet de bib in de Sint-Pieterskerk een nieuw onderkomen krijgen, en er komt ook ruimte voor culturele evenementen.

Dit jaar was er nog een tentoonstelling van fotograaf Michiel Hendrickx. De Panne maakt bijna 3 miljoen euro vrij voor het project.