Gemeenten willen zich engageren voor klimaat

In Oostende verzamelden vrijdagmiddag bijna 1.500 studenten, burgemeesters, schepenen en verantwoordelijken voor Klimaatdag. Voor de actie 'Clap for the climate' schakelden ze televisiemaker Nic Balthazar in om een promofilmpje te maken op het strand van Oostende.

Daarmee willen de lokale besturen duidelijk maken dat het hoog tijd is voor klimaatactie en dat zij zelf ook bereid zijn daaraan mee te werken. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil met de nieuwe regeringen een duurzaamheidspact afsluiten.

De doelstellingen van de lokale besturen zijn alvast ambitieus. Steden en gemeenten in Vlaanderen willen het aantal verplaatsingen met de fiets van 16 naar 20 procent brengen tegen het einde van deze lokale bestuursperiode. En tegen 2030 zullen ze alle openbare verlichtingspalen van led-verlichting voorzien.

Verschillende steden ondernemen ook zelf acties. Tegen 2020 zal in Eeklo per 900 inwoners één windturbine groene energie leveren. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) van Oostende bevestigt dat lokale acties belangrijk zijn. "Het zal niet van Brussel of Parijs komen. Wij moeten het zelf doen."

Belang lokaal niveau wordt onderschat

De VVSG vindt dat het belang van actie op lokaal niveau vandaag wordt onderschat. "Het is nochtans daar dat je met bedrijven, verenigingen en burgers tot realisaties komt. Dat is veel lastiger vanuit een Vlaamse of federale administratie", zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Met de actie 'Clap for the climate' tonen de gemeenten dat de klimaatdoelen enkel gehaald zullen worden als iedereen samenwerkt: burgers, bedrijven, experten en verenigingen, overheden... De burgemeesters willen de leiding nemen, maar ze hebben rugwind van de andere overheden nodig.

Om een duidelijk signaal te geven aan die overheden, ondertekenden de VVSG, netbedrijf Fluvius en technologiefederatie Agoria een intentieverklaring waarin hun ambities rond de uitrol van led-verlichting in de openbare ruimte in Vlaanderen werden vastgelegd. De drie partners willen alle 1,2 miljoen verlichtingspunten tegen uiterlijk 2030 van slimme led-technologie voorzien.