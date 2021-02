Gemeenten werken samen voor vaccinatiecampagne

Alveringem, Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort werken de komende maanden samen via de vaccinatiecampagne Furnevent . Gisteren kregen 200 zorgverleners en veiligheidspersoneel daar hun eerste dosis in een wet run.

Geen dry run dus, waarbij enkel de snelheid van het plaatsen en de algemene coördinatie wordt getest. Wel meteen een wet run met het plaatsen van effectieve vaccins. De eer viel aan tweehonderd bezoekers, die allemaal in 3,5 uur ingeënt werden.

Furnevent

Het ging om zorgverleners uit de eerste lijn (artsen, verpleegkundigen, tandartsen, …) en veiligheidspersoneel die vandaag hun eerste dosis van het Astra Zeneca-vaccin ontvingen. In totaal zullen de komende maanden ook 66.000 anderen langskomen in het centrum Furnevent.

De samenwerking tussen Alveringem, De Panne, Veurne, Koksijde en Nieuwpoort werd op vijf weken op poten gezet. In het vaccinatiecentrum werken nu vier werkgroepen, met elk een vaccinatielijn. Op piekmomenten verwerken ze 100 bezoekers per uur, en de algemene doorlooptijd kost slechts vier minuten. Daarna blijf je nog een kwartier in de wachtruimte.