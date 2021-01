Gemeenten kennen de steun die ze krijgen voor vaccinatiecentra

Voor de steun wordt rekening gehouden met het aantal inwoners dat wordt bediend door het vaccinatiecentrum. Elke stad of gemeente waar een vaccinatiecentrum komt, krijgt een eenmalige forfait toegekend voor de opbouw en inrichting van het vaccinatiecentrum. Het gaat om 15.000 euro of 30.000 euro, naargelang de eerstelijnszone één of twee vaccinatiecentra telt.

Daarnaast wordt voor een aantal grotere vaccinatiecentra in de dertien centrumsteden een bijkomend bedrag van 24.000 euro per maand toegekend als tegemoetkoming voor de hogere huurprijs voor het reserveren van extra ruimte om snel te kunnen opschalen. Bovenop die opstartvergoedingen is er een vergoeding van 1,533 euro per bediende inwoner.

Voor de betaling van het vaccinatiepersoneel maakt de regering de komende zes maanden 117 miljoen euro vrij. Het gaat om het professionele personeel voor de campagne in de woonzorgcentra, in de ziekenhuizen en in de vaccinatiecentra. Ook de vrijwilligers zullen een vergoeding krijgen, maar dat bedrag moet nog worden vastgelegd.

Daarnaast is er nog een budget van 10 miljoen euro voor de inplanning van de vaccinaties, het 'programmamanagement'. Daarmee worden programmamanagers, artsen, een communicatiecel, en een populatiemanagement betaald.

Overzicht voor West-Vlaanderen