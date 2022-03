Bij vlaggenbedrijf Waelkens in Oostrozebeke is het drukker dan anders. Heel wat steden, gemeenten en bedrijven bestellen Oekraïense vlaggen om hun steun te betuigen voor de slachtoffers van de oorlog.

Het vlaggenbedrijf Waelkens had maar 25 Oekraïense vlaggen in voorraad liggen. Ter vergelijking heeft het bedrijf er van de Belgische vlag standaard zo'n 500 in stock. Afgelopen vrijdag toen de Russische president Poetin Oekraïne binnenviel, had het bedrijf al meteen een bestelling van 25 vlaggen. Het aantal blijft intussen oplopen.

Ook in de grotere productievestiging van het bedrijf in Roemenië is de vraag groot.