Gemeenten alert voor stijgend aantal besmettingen

Met in West-Vlaanderen op één week tijd 670 nieuwe besmettingen. Zes daarvan in Spiere-Helkijn, waardoor de faciliteitengemeente meteen de kroon spant als het gaat om het aantal besmettingen, omgerekend per 100.000 inwoners. In de meeste West-Vlaamse gemeenten kregen 9 op 10 volwassen al hun eerste prik, maar in Spiere-Helkijn ligt de vaccinatiegraad 10 procent lager. En met 48% is nog niet de helft van de bevolking volledig gevaccineerd.

Wie in Spiere-Helkijn woont moet 15 kilometer verder naar Zwevegem om zich te laten vaccineren, en 7 op 10 inwoners zijn Franstalig. Volgens burgemeester Dirk Walraet is ook de mentaliteit van een Franssprekende anders dan een Nederlandstalige. Maar hij wil zich niet blind staren op de cijfers, want één geval omzetten naar 100.000 geeft een vertekend beeld en er is geen reden tot paniek.

De Haan

In De Haan is na 22 nieuwe besmettingen de crisiscel gisteravond wel al samengekomen. Er komen niet meteen strengere regels of een herinvoering van mondmaskerplicht op de dijk. De gemeente wil extra sensibiliseren en roept op tot waakzaamheid. "We zien vooral besmettingen bij jongeren door iemand die naar Spanje was geweest. Er zitten jobstudenten in quarantaine, de kinderopvang is dicht. We zien de gevolgen in de cijfers van 2 naar 22. De kinderopvang, de speelpleinwerking, we gaan dat extra in de gaten houden."