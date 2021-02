Gemeenteloods Ruiselede

In Ruiselede is de nieuwe brandweerkazerne voorgesteld, in combinatie met de loods voor de technische dienst.

De brandweer keek al langer uit naar een nieuw gebouw, want het huidige voldeed al lang niet meer aan de eisen van nu. Tegelijk barstte ook de technische dienst uit haar voegen.

De oplossing lag in de uitbreiding van de bedrijvenzone in de Bundingstraat en de Eeckhoutstraat. Daar is een nieuwe loods gebouwd waar technische dienst én brandweer voortaan samenzitten. Er is een grote opslagruimte, plaats voor dertien voertuigen, werkplaatsen en een eetzaal voor de arbeiders. (lees verder onder de foto)

Aan de linkerzijde zijn de burelen, een vergader- en opleidingslokaal van de brandweer met daarachter de nodige bergruimte en staanplaatsen voor vijf brandweervoertuigen. In het volume tussen beide delen zitten de kleedkamers, de douches en de toiletten. Ook de buitenruimte werd doordacht ingericht met een afgeschermde oefenplaats voor de brandweer en de nodige opslagplaatsen voor materiaal van de gemeentelijke wegen- en groendienst.

Feestelijke opendeur

Ruiselede wil de nieuwe realisatie voorstellen aan haar inwoners, maar dat zal nog even moeten wachten. Zodra de coronamaatregelen het toelaten volgt een feestelijke opendeur, belooft de gemeente.