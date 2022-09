In Jabbeke wordt dit weekend het vernieuwde gemeentehuis feestelijk geopend. Het gaat om een combinatie van nieuwbouw en renovatie.

Naast extra ruimte voor persoonlijk onthaal, vergaderen en dienstverlening is er veel aandacht voor zuinig energiegebruik.

De laatste grondige renovatie is intussen dertig jaar geleden. Het gemeentebestuur koos meteen voor een concept dat ook voor een nieuwe dynamiek moet zorgen. Er is een centrale route met een open ruimte en dat maakt de gemeentediensten een stuk toegankelijker voor de bezoeker. Het vernieuwde gemeentehuis is ook energieneutraal.