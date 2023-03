Gemeentehuis is (even) zijn toren kwijt

In De Haan is de Belvedèretoren van het gemeentehuis gelicht om te herstellen. De restauratie van het beschermde gebouw startte eind 2021.

De achterkant van het gebouw is grotendeels afgewerkt. En nu is de voorkant aan de beurt. De Haan krijgt hiervoor ruim twee miljoen euro subsidies van Vlaanderen. Rudi Catrysse, eerste schepen De Haan: "Vandaag hebben ze de Belvedèretoren eraf gehaald. Dat hebben we gedaan omwille van de weersomstandigheden aan de kust. We hebben aan de veiligheid gedacht en beslist om hem er volledig af te nemen. We laten hem restaureren bij de firma Artes. Dat zal veel sneller gaan. Er moet schilderwerk gebeuren en het houtwerk moet vervangen worden. Normaal zal de toren eind mei terug op het gemeentehuis geplaatst worden."