Gemeentehuis De Haan wordt gerestaureerd: meer dan 2 miljoen euro premie

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van het gemeentehuis van De Haan. Dat meldt zijn kabinet in een persbericht. De Vlaamse Overheid kent daarvoor een premie van 2.272.941,34 euro toe.

‘Le Grand Hôtel du Coq-sur-Mer’, het gemeentehuis van De Haan, zal binnenkort volledig gerestaureerd worden. Het dak van het gemeentehuis is in slechte staat, de leien hebben hun houdbaarheid bereikt en de loden nokken en aansluitingen zijn niet langer waterdicht. Daarom wordt het dak volledig vernieuwd. Zo wordt verdere waterinsijpeling vermeden.

Het gemeentehuis, één van de grootste en oudste hotels van De Haan, werd in 1981 beschermd als monument omwille van de architectuurhistorische waarde. Meer dan de moeite waard dus, vindt minister Diependaele: “Wie De Haan zegt, zegt Belle Epoque. Je vindt in deze gemeente tal van monumentale parels uit deze periode, bijvoorbeeld het schitterende gemeentehuis. Ik draag graag mijn steentje bij om dit monument weer in topconditie te brengen.”

Burgemeester Vandaele: "Enorm dankbaar"

Burgemeester Wilfried Vandaele reageert positief op de beslissing van de minister. “Dergelijke investeringen zijn voor een gemeente alleen bijna niet te dragen", zegt hij. "Dat minister Diependaele bijspringt om het gebouw exact 40 jaar na de bescherming als monument nog eens een flinke opknapbeurt te geven, daar zijn wij hem bijzonder dankbaar voor.”

Minister Diependaele ondertekende vandaag in De Haan de drie ministeriële besluiten die de subsidies vastleggen.