Zondagmorgen is het historisch oud gemeentehuis van Dadizele opnieuw officieel geopend na een grondige restauratie. De grootste, maar ook mooiste investering in deze legislatuur, vindt burgemeester Ward Vergote.

Na een restauratie van anderhalf jaar is het oud gemeentehuis van Dadizele opnieuw officieel geopend. Met een prijskaartje van 1,6 miljoen euro is dit het grootste project in de gemeente in deze legislatuur. "Maar ik denk ook wel dat het het mooiste zal zijn", vindt Ward Vergote, burgemeester van Moorslede.

De academie voor podiumkunsten en de heemkundige kring nemen hun intrek in de vernieuwde lokalen. Iedereen kan ook een ruimte huren voor een activiteit of een viering.