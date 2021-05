Gemeentediensten, OCMW en politie verhuizen naar de Sceure

Maandag verhuizen alle publieke diensten van Vleteren naar de Sceure in de Veurnestraat in Oostvleteren.

Op het gelijkvloers worden alle onthaaldiensten samengebracht: het loket en de dienst Burgerzaken & Bevolking, het secretariaat van gemeente en OCMW, de sociale dienst en het Huis van het Kind en de Dorpsdienst NestorPlus.

Via de ingang vooraan het gebouw vind je de dienst Vrije Tijd: Cultuur & Toerisme, Jeugd & Sport en Zaalbeheer.

Op de 1ste verdieping bevinden zich de dienst Ruimte & Omgeving en verdere interne diensten. Net als de Raadzaal – Trouwzaal, waar huwelijken voortaan worden voltrokken met zicht op de De Meestersmolen.

De lokale politie beschikt over een kantoor- en verhoorruimte op het gelijkvloers. De politie droeg bij in de investeringskost en betaalt een jaarlijkse huurvergoeding voor het gebruik van hun lokalen. Bij de politie zal kunnen langsgegaan worden op dinsdagvoormiddag, donderdagnamiddag en één keer in de maand ook de zaterdagvoormiddag.

De bib Oostvleteren en het Archief hadden al sinds half februari 2020 hun nieuwe onderkomen in de recente aanbouw aan de Sceure. Via de centrale ingang kant parking krijgen deze diensten nu ook een volwaardige inkom.

De Sceure wordt dus het centraal administratief centrum van de gemeente, maar behoudt daarnaast ook zeker zijn ontmoetingsfunctie: verenigingen en particulieren kunnen nog steeds terecht in de Grote en Kleine zaal voor activiteiten, feestjes, vergaderingen. Ook de Harmonie en de KLJ blijven hun vast onderkomen hebben in de Sceure.

Het OCMW-gebouw in deelgemeente Woesten blijft behouden. De ruimte achteraan is nog steeds verhuurd aan BPost. In de burelen vooraan gaan elke woensdagvoormiddag de zitdagen door van het OCMW, Habito Woonwinkel en Trajectbegeleiding De Opstap. Ook de vergaderruimte boven en een kleinere overlegruimte beneden blijven dienst doen.

Het gemeentehuis in de Kasteelstraat 39 zal worden verkocht. De procedure hiervoor wordt in de tweede helft van dit jaar opgestart.