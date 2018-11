Gemeentebestuur in Menen voorgesteld

Voormalig eerste schepen Eddy Lust neemt vanaf volgend jaar de burgemeesterssjerp over van Martine Fournier. Hij kiest voor een nieuwe overkoepelende bestuursnaam: Team 8930. De verkiezingen in Menen verliepen nochtans niet zonder slag of stoot. Al sinds mei waren er geruchten over een mogelijk voorakkoord tussen sp.a, N-VA en open VLD. De uiteindelijke coalitie, die de grootste partij CD&V buitenspel zet, kreeg dan ook heel wat kritiek.

Renaat Vandenbulcke van N-VA wordt eerste schepen en neemt Huisvestingpatrimonium en woonzorg voor zich. De kopman van Sp.a, Patrick Roose, wordt schepen van Publieke Ruimte. Pas volgend jaar pakt het nieuwe bestuur met concrete plannen uit.