Gemeentebestuur Knokke-Heist stelt maatregelenpakket op na rapport Audit Vlaanderen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zal een maatregelenpakket opstellen na het rapport van Audit Vlaanderen. Dat meldt de gemeente nadat het rapport donderdagavond werd besproken in de gemeenteraad.

Naar aanleiding van het rapport werd de gemeente door minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) vorige week nog onder verhoogd toezicht geplaatst.

Het gemeentebestuur ontving het rapport van Audit Vlaanderen eerder deze maand. In het rapport staan volgens het gemeentebestuur aanbevelingen op het vlak van het beheer van overheidsopdrachten, het aankoopproces en deontologie. Volgens verschillende kranten zou het rapport ook spreken van belangenvermenging, maar daar wil de gemeente vooralsnog niet op reageren. Dat mag volgens de gemeente ook niet van Audit Vlaanderen.

Cel integriteit en auditcomité

Het rapport werd donderdagavond voorgelegd aan de gemeenteraad en besproken. Het gemeentebestuur zegt te willen tegemoetkomen aan de aanbevelingen uit de audit en werkt momenteel aan een maatregelenpakket. "Het gaan onder andere over het optimaliseren van de procedures rond overheidsopdrachten en het aankoopproces. Bovendien zal het gemeentebestuur extra inzetten op sensibiliseren rond belangenconflicten. Zo komen er wellicht extra opleidingen en het bestuur maakt werk van het oprichten van een cel integriteit en auditcomité", klinkt het in een mededeling van het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur zal naar eigen zeggen in alle sereniteit verder werken aan structurele oplossingen op basis van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen. "Een forensische audit is een geheim document, dus over de inhoud van het dossier mag het bestuur niet extern communiceren", klinkt het nog.

