Gemeente Wingene opent nieuwe speelzone in recreatiebad de Alk

Met een druk op de knop werd op vrijdagavond 11 juni de gloednieuwe speelzone in recreatiebad de Alk geopend voor het publiek. De gemeente investeerde 80.000 euro in het project.

Recreatiebad de Alk in Wingene heeft een nieuwe aanwinst: de hoek waar vroeger de geur- en stoombaden stonden, is vervangen door een heus waterparadijs voor de allerkleinsten. Onder meer een pinguïn, een kleurrijk zeepaardje en een watertafel nodigen de kinderen uit om samen te spelen in het water.

De gemeente koos heel bewust om meer speelruimte te creëren voor de allerkleinsten. “We merken dat veel gezinnen met erg jonge kinderen bewust naar ons recreatiebad komen”, vertelt Jens Danneels, schepen van Jeugd en Sport. “We willen onze troeven van kindvriendelijk recreatiebad in de toekomst nog meer uitspelen. De nieuwe speelzone is een mooi vertrekpunt.”

Sinds woensdag 9 juni is het zwembad open voor iedereen. Reserveren is niet nodig, maar het maximaal aantal personen ligt wel vast op 75.