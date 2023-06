Gemeente De Panne opent expo met kustaffiches

In De Panne is een wel heel opmerkelijke expo geopend in het gemeentehuis. Tweehonderd historische affiches geven een beeld van het kusttoerisme vanaf 1886. En zelfs de oudste exemplaren zijn goed bewaard gebleven.

Het is Roland Florizoone die zijn collectie tentoonstelt. Ze telt 200 historische affiches over het kusttoerisme. Het oudste stuk gaat terug tot 1886. En van enkele affiches bestaat er nog maar 1 exemplaar. De affiches laten ook de sociale evolutie zien en geven een beeld van het klassenverschil. Ondanks de ouderdom zijn de levendige kleuren nauwelijks vervaagd. Wat wel iets zegt over de druktechnieken en materialen van toen.

Tot 24 september open

De expo over de gouden eeuw van het kusttoerisme loopt nog tot 24 september in het Gemeentehuis in De Panne. En de kleurrijke affiches zijn ook gebundeld in een boek: “Naar Zee! Belgische Kustaffiches.”