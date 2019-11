Gemaaid geboortebos weer aangeplant

In Ieper is het geboortebos dat onlangs per ongeluk is gemaaid, in ere hersteld. En er is voortaan ook een 'rallybos'.

Afgelopen voorjaar plantten Ieperse gezinnen jonge geboorteboompjes aan in het Ieperse Hamiltonpark. Tijdens een maaibeurt werd een deel van de boompjes per ongeluk vernield. Het stadsbestuur nodigde de ouders en kinderen afgelopen zaterdag, de Dag van de Natuur, uit om hun boompjes opnieuw aan te planten. En daar kwamen zij in grote getale op af. "Een vijftiental gezinnen plantte hier bomen aan en kwam bijna allemaal terug om 350 struiken en bomen aan te planten. Dat stemt ons tevreden", zegt schepen van Natuur Valentijn Despeghel (SP.A).

Rallybos

Enkele uren later stroopten vrijwilligers van de Renties Ypres Rally en Zorgnetwerk Ieper de mouwen op om 2.700 bomen en struiken aan te planten op een perceel van 0,8 ha aan Zillebekevijver. Club Superstage, de organisator van de rally, doopte het nieuw stuk groen tot rallybos. "Dit is geen compensatie voor de uitstoot van CO2 tijdens de rally, want die is verwaarloosbaar", verklaart rallyvoorzitter Alain Penasse. "Met dit initiatief willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat. Dit past in ons groot milieu- en mobiliteitsplan Planet 22. We danken de stad Ieper voor de medewerking en het terrein, en de groenafdeling van Westlandia om 4 dagen lang 2.700 plantgaten te maken."

Bomen beter resistent

In Poperinge gingen 25 scoutsleden aan de slag om 71 zwarte populieren te planten aan de Vleterbeek, tussen de Havermuis en Boescheepseweg. Het gaat om een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen. De zwarte populieren werden gekweekt in het VTI van Poperinge. "Als enige school in Vlaanderen zijn ze al 15 jaar bezig met het vermeerderen van autochtone zwarte populieren. Door dat unieke kweekprogramma van de tuinbouwleerlingen zijn de populieren beter resistent tegen ziekten en insecten", klinkt het bij de provincie.