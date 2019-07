Geluidsmuur tussen kinderopvang en boze buren

In Langemark is begonnen aan de bouw van een "geluidsmuur" in de tuin van een buitenschoolse kinderopvang. Na klachten van de buren was eerder al een deel van de tuin afgesloten met dranghekken, nu komt er dus een muur.

In de paasvakantie mochten de kinderen van kinderopvang Het Buitenbeentje al een deel van de tuin niet betreden. Een tijdelijke maatregel, na klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast. Maar nu komt er dus effectief een aarden muur van twee meter hoog en dertig meter lang. De speelruimte van de kinderen zal op die manier even groot blijven. De geluidsmuur moet komaf maken met de klachten die al zeven jaar duren.

"Niets doen was geen oplossing"

"Niets doen was geen oplossing. We hopen met deze muur voor een stuk tegemoet te komen aan de klagende buren", zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). De aarden muur, die later vergroend wordt met klimplanten, wordt 2 meter hoog en 30 meter lang.

"Er zijn ondertussen ook afspraken gemaakt rond gespeelde muziek en buiten spelen om de hinder te beperken. Er wordt ook geïnvesteerd om de BKO in de zomer af te koelen, waardoor kinderen niet naar buiten gedwongen worden door de hitte in het gebouw. Daardoor hebben kinderen ook de mogelijkheid om binnen te spelen."

Lees ook: