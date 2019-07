Geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk in De Panne

In De Panne is het nationale feest al zaterdagavond op gang geschoten. Dat gebeurt met een spectaculair vuurwerk. Kris Degryse uit Oostkamp steekt al jaren vuurwerk af en combineert dat met muziek en een licht- en lasershow. Het is tegenwoordig zoeken naar een evenwicht, want alles moet geluidsarm zijn.

Het vuurwerk naar aanleiding van de nationale feestdag is ook in De Panne al jaren een traditie. Het vuurwerk trekt alvast veel volk. De kust is klaar voor een druk zomerseizoen. Toch is het nog geen denderende julimaand geweest in De Panne en Knokke-Heist.