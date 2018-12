Gele hesjes protesteren in Brugge en Oostende

De gele hesjes voerden vandaag opnieuw actie in onze provincie. Onder andere in Oostende en Brugge protesteerden ze tegen het huidige beleid. Zo willen ze de minimumlonen omhoog en de belastingen omlaag.

Het moment om actie te voeren is niet lukraak gekozen. Dit weekend wordt in alle steden volop geshopt in aanloop naar de feestdagen. De West-Vlaamse gele hesjes onderscheiden zich van hun Franse tegenhangers door hun vreedzame manier van betogen.

Mobiliseren verloopt moeizaam

De gele hesjes hebben het wel niet makkelijk om mensen in onze provincie te mobiliseren. Maar volgens de initiatiefnemers zal het burgerprotest blijven groeien en hebben ze ook in de toekomst nog protestplannen.