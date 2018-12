Gele hesjes blokkeren Kennedy-rotonde in Oostende

Aan de Kennedy-rotonde in Oostende hebben zo’n 30 zogenaamde ‘gele hesjes’ een blokkade opgezet uit protest tegen de hoge brandstofprijzen.

Door de blokkade moeten bestuurders wat langer aanschuiven en is er maar één rijstrook beschikbaar om Oostende binnen te rijden. De gele hesjes-beweging is afgelopen week overgewaaid van Frankrijk naar ons land. Maar anders dan in Brussel gisteren, verloopt de actie nagenoeg vreedzaam. Omstreeks 14.30 uur werd wel een proces-verbaal opgesteld na een uit de hand gelopen discussie tussen een autobestuurder en een demonstrant. De bestuurder gebruikte zijn voertuig om de demonstrant opzij te duwen. Die laatste raakte daarbij lichtgewond.

Ook protest in Roeselare

In Roeselare kwam een tiental actievoerders bijeen aan het stadhuis, om te protesteren tegen de hoge belastingen en hoge brandstofprijzen. Ze voelen zich benadeeld omdat het openbaar vervoer en de fiets voor hen geen alternatief zijn om op het werk te geraken. “We willen geen kruispunten, wegen of brandstofopslagplaatsen blokkeren, maar het is een eerste voorzichtige actie, de start van een groter protest door een steeds groeiende groep ontevreden burgers”, klinkt het.