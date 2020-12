Geldezel krijgt jaar met uitstel voor witwassen van tienduizend euro

Op 13 februari 2018 ontving een vrouw uit Brugge een valse mail van KBC. Het nietsvermoedende slachtoffer liep in de val van de phishers en voerde haar gegevens in. Dankzij die gegevens kon in totaal 10.004 euro via verschillende transacties naar de rekening van M.D. versluisd worden. Een deel van het geld werd snel afgehaald in Hoogstraten, waarna ook in Nederland nog verschillende betalingen werden uitgevoerd.

De beklaagde kon getraceerd worden, maar wist naar eigen zeggen niets af van phishing. M.D. verklaarde aan de speurders dat hij zijn bankkaart ergens verloren was. Volgens procureur Mike Vanneste is het echter duidelijk dat de jongeman, die nu zelf in Nederland woont, zijn kaart en code als geldezel of 'money mule' aan de bende had gegeven. "Phishing is een ware plaag en is enkel mogelijk door de medewerking van figuren zoals beklaagde", klonk het.

D. kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechter veroordeelde hem dus bij verstek tot een jaar gevangenisstraf met uitstel, zoals gevorderd door het parket. De som van 10.004 euro werd verbeurd verklaard.