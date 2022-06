Geldboetes en forse schadevergoedingen voor dodelijke silobrand in Vichte De Brugse correctionele rechtbank heeft twee bedrijven voor een dodelijk arbeidsongeval in Vichte veroordeeld tot 144.000 euro boete, waarvan 115.200 euro met uitstel.

Een 24-jarige man liet het leven door een steekvlam in een silo die moest leeggemaakt worden, terwijl drie collega's ernstige brandwonden opliepen. In totaal werd ongeveer 850.000 euro schadevergoeding toegekend.

Op 24 januari 2019 ontstond er brand in een silo bij de firma Pouleyn, een fabrikant van houten ramen en deuren. De houtschilfers zouden de volgende dag uit de silo gehaald worden door een bedrijf uit Oostrozebeke. De vier werknemers van Cannie Reinigingswerken werden echter verrast door een grote steekvlam. De 24-jarige M.V. kwam om het leven, terwijl zijn drie collega's ernstige brandwonden opliepen. Een van hen moet nog steeds een drukmasker dragen.

Ondermaats welzijnsbeleid

De burgerlijke partijen haalden hard uit naar de beklaagden. In hun ogen werden de slachtoffers als kanonnenvlees naar het front gestuurd. De zitting moest zelfs even stilgelegd worden toen een slachtoffer en enkele familieleden hun woede rechtstreeks tot de zaakvoerders van de bedrijven richtten. Het arbeidsauditoraat benadrukte dat het ongeval een gevolg was van het ondermaatse welzijnsbeleid van de firma's.

De raadsman van Cannie Reinigingswerken gaf toe dat zijn cliënt de gevaren gruwelijk onderschat had. Anderzijds werd opgemerkt dat de brandweer in die omstandigheden de silo nooit had mogen vrijgeven. Ook de advocaat van Pouleyn hamerde op de rol van de brandweer. Volgens meester Kenny Decruyenaere was het hun raad om de silo zo snel mogelijk te laten legen door een gespecialiseerde firma. Het bedrijf uit Oostrozebeke zou echter ten onrechte beweerd hebben dat ze gespecialiseerd waren in dergelijke werken.

