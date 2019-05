Geldboete voor dood twee honden in snikhete auto in Brugge

Een vrouw uit Rochefort krijgt 1.600 euro boete, omdat ze haar twee honden liet sterven in haar snikhete auto in Brugge. De helft van die boete is met uitstel.

Eind juni vorig jaar stond ze geparkeerd aan het AZ Sint-Jan in Brugge. Het was toen heel warm en de honden zaten al bijna zes uur opgesloten in de auto. Het dierenopvangcentrum Het Blauwe Kruis probeerde de dieren nog te redden, maar één hond was bij aankomst al overleden, een tweede overleed later bij de dierenarts. Een derde hond overleefde het wel.

De vrouw, die hier op vakantie was en voor nierdialyse in het Brugse ziekenhuis was, zegt dat ze haar auto aanvankelijk in de schaduw had geparkeerd.

