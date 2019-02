Geld uit de muur halen in Vlamertinge blijft mogelijk

In Vlamertinge was er de laatste tijd wat ongerustheid over het mogelijke verdwijnen van het lokale automatenkantoor van KBC.

Maar die ongerustheid blijkt onterecht. Dat zegt schepen van lokale economie Diego Desmadryl. KBC Ieper, dat verantwoordelijk is voor het automatenkantoor in Vlamertinge, bevestigt dat de automaten in Vlamertinge zullen blijven. Geld uit de muur halen in Vlamertinge blijft dus mogelijk in de toekomst.

Diego Desmadryl: ‘Het is voor mij en voor de Vlamertingenaars een hele geruststelling dat dat mogelijk blijft in het dorp. Stad Ieper vindt het belangrijk dat de dienstverlening in de deelgemeenten op punt gehouden wordt. Want geef toe: een dorp zonder geldautomaat, is als een café zonder bier.'

De discussie over geldautomaten in kleinere gemeenten woedt niet alleen in Vlamertinge. Ook in Rekkem, Lissewege en Sint-Idesbald was er al heel wat rond te doen.

