Naast het thema armoede werd ook de opleiding van ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting in de kijker gezet. Miras in Kortrijk is de enige instelling in West-Vlaanderen waar je het diploma kan halen.

In West-Vlaanderen zijn er momenteel zo’n vijftien opgeleide ervaringsdeskundigen rond armoede aan de slag. Hun taak is te bemiddelen tussen de professionele hulpverleners en de mensen in armoede.