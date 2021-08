Op de E403 in Lichtervelde is een vrachtwagen gekanteld. De lading aardappelen ligt over de rijweg, in beide richtingen.

Het ongeval gebeurde rond één uur vanmiddag op de E403, richting Kortrijk. De vrachtwagen kantelde en ligt dwars over de weg. Verkeer richting Kortrijk is zo goed als onmogelijk. Maar ook in de richting van Brugge is er hinder: ook daar ligt een deel van de lading over de weg. Al kan het verkeer daar wel stapvoets door.

Het opruimen, en vooral het takelen, zal allicht nog een tijd duren.