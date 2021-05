Woensdagnamiddag was er hinder bij het rondpunt in de Kaaskerkestraat in Diksmuide.

Een tractor met een mestkar met gedroogde lading mest kantelde in de bocht van het rondpunt. Door het ongeval was er enige tijd file in de richting van Diksmuide. De brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen en het verkeer in goede banen te leiden.