De Rijksweg van Roeselare is in Oekene nog altijd gesloten door het kraanincident van gisteren.

Omstreeks vier uur gisterennamiddag kwam een telescopische kraan ter plaatse en die probeerde om het gevaarte weer recht te trekken. Al die tijd werden omleidingen voorzien voor wie van uit Roeselare richting Izegem moest.

Hele dag verkeershinder door gekantelde kraan

In Roeselare was gisteren even voor negen uur een kraan gekanteld aan de wegenwerken aan de Rijksweg. De bouwkraan van maar liefst 80 ton verloor haar evenwicht in een gracht en belandde op de weg. Door het ongeval werd de N36 in de richting van Izegem volledig afgesloten.

