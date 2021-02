Gegevensbeschermingsautoriteit tikt Westtoer op de vingers

Die werd geïnstalleerd om de drukte aan de kust te meten in het kader van Covid-19. De geschillenkamer van de GBA beveelt Westtoer aan om een aantal corrigerende maatregelen te nemen. Zoals betrokkenen preciezer informeren over de bewaartermijnen van de beelden bijvoorbeeld, de gegevensverwerking en het gebruik van cookies op de website. Intussen heeft Westtoer wel verschillende aanpassingen doorgevoerd.

Uitzonderlijke gevallen

De geschillenkamer spreekt zich niet meteen negatief uit over de legitimiteit van het systeem. Hielke Hijmans, Voorzitter van de Geschillenkamer: "De huidige gezondheidscrisis vereist soms dat uitzonderlijke maatregelen worden genomen. In dit geval waren wij van mening dat het gebruik van intelligente camera's door Westtoer, evenredig en noodzakelijk was om de bezoekersaantallen aan de kust te meten en de bescherming van de gezondheid van de toeristen te waarborgen. Het inzetten van slimme camera's is echter niet in elke situatie aanvaardbaar. Het belangrijkste element van onze beslissing is dat bepaalde uitzonderlijke maatregelen nodig kunnen zijn in de huidige crisis, maar mits minimale gegevensverwerking en snelle anonimisering van die gegevens."