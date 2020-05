Tot zeker eind dit jaar is ook de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en ouderen gedeeltelijk terugbetaald door de coronacrisis waarin we zitten.

Die twee bevolkingsgroepen voelen vaak nog meer dan anderen de gevolgen van de lockdown zoals angst of depressie. De terugbetaling gaat over vier sessies die éénmaal verlengbaar zijn, waarbij de patiënt zelf dan zo’n 11 euro betaalt. De West-Vlaamse netwerken Geestelijke Gezondheid West-Vlaanderen willen tegen 1 juni een aanbod hebben en roepen psychologen en therapeuten op om in dit systeem te stappen.