Geert Bourgeois neemt ontslag op 1 juli

Geert Bourgeois werd op 26 mei verkozen als Europees Parlementslid. Volgende week legt hij daar de eed af, wat betekent dat hij geen minister meer mag zijn. Omdat er nog geen nieuwe Vlaamse regering is, moet er een opvolger worden gezocht voor Bourgeois. De Vlaamse ministers zullen morgen/vrijdag beslissen wanneer er een extra ministerraad wordt gepland om een opvolger aan te duiden. Naar alle verwachting wordt dat de huidige viceminister-president van N-VA, Liesbeth Homans.

Bourgeois, die 67 is,vertrekt met spijt in het hart. Hij is al sinds 2004 minister in de Vlaamse regering. Sinds de vorige verkiezingen is hij ook minister-president. Intussen zijn we meer dan 200 ministerraden, die hij dus voorzat, verder.