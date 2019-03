Geen zweetgeur mogelijk in Waregemse kledij

De beschermende coating in de kledij wordt aangebracht via een techniek met zilverionen. De coating zorgt ervoor dat bacteriën in transpiratie niet kunnen groeien en zich niet kunnen verspreiden. De techniek op zich is niet nieuw: ze wordt al langer gebruikt in sportkledij, maar het is de eerste keer dat ze nu gebruikt wordt voor gewone dameskledij.

Dankzij deze techniek blijft de kledij langer fris en moet ze dus minder gewassen worden. "Daardoor verslijt ze ook minder snel. Het is duurzame kledij, want positief is voor het milieu", klinkt het bij Bimeko.

De kledij van Bimeko wordt verdeeld in 650 winkels in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Engeland en Australië.