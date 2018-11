Geen winkel meer te winnen in Poperinge

Dat werd beslist door de deskundige jury.

De tweede editie van Win je Winkel werd gelanceerd in juni. De inschrijvingsperiode liep af op 1 oktober. In deze periode merkte de dienst Lokale Economie dat er wel degelijk interesse was in de wedstrijd. Zo werd het te winnen pand in de Ieperstraat 14 bezocht door zes geïnteresseerden. Van drie kandidaten werd het projectidee concreet bekeken door de dienst Lokale Economie. Uiteindelijk werd slechts één dossier ingediend.

Op dinsdagavond 23 oktober kwam de jury bestaande uit twee vertegenwoordigers van de vzw Centrummanagement, twee Unizo-leden, twee Popshop-leden (vereniging van de centrumhandelaars) en twee experten samen om het ingediende dossier te beoordelen en af te toetsen aan de wedstrijdcriteria. De deskundige jury besliste om het ingediende dossier niet te weerhouden.

Toch positieve evolutie

Daarnaast besliste de jury ook om de wedstrijd stop te zetten, aangezien er te weinig interesse was om een volwaardige wedstrijd te kunnen organiseren. De inschrijvingsperiode verlengen of de wedstrijd opnieuw lanceren leken respectievelijk niet meer mogelijk en niet wenselijk.

Ondanks het stopzetten van de wedstrijd kijkt de vzw Centrummanagement positief naar de recente evoluties in de binnenstad. Zo kon Poperinge sinds deze zomer in de Ieperstraat al drie nieuwe handelszaken verwelkomen. Ook op de Grote Markt startte recent een ondernemer en er is nog zicht op een aantal nieuwe starters.

