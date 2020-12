Geen West-Vlaamse coronavaccinaties meer in 2020

Volgende week krijgen bewoners uit vier Belgische woonzorgcentra de eerste coronavaccins toegediend. De primeur gaat naar senioren in het Antwerpse Puurs, waar producent Pfizer de vaccins ook maakt. Bij ons is het nog iets langer wachten.

Wat al zeker vastligt, is dat de vaccins van Pfizer bewaard zullen worden in drie West-Vlaamse ziekenhuizen: AZ Sint-Jan in Brugge, AZ Delta in Roeselare en AZ Groeninge in Kortrijk. De eerste vaccins zullen daar allicht toekomen op 5 januari. En dat betekent dat de eerste West-Vlaamse senioren hun prik mogen verwachten op 6 januari. Dat vermoedt W13, het samenwerkingsverband van 13 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen.