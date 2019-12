Geen wereldrecord vuurstokjes aansteken in Kortrijk

Het was een indrukweekend zicht wanneer meer dan 600 mensen samen vuurstokjes aanstaken voor de Warmste Week. Een wereldrecord zat er dan wel niet in, maar met de opbrengst van hun twee grote acties willen de studenten van de Hogeschool Vives het onderzoek naar een behandeling voor ALS steunen...

Op 11 augustus 2018 veroverde het Japanse Takarazuka een plaatsje in het Guinness Book of World Records. In de categorie 'Most Sparklers Lit Simultaneously' werd het record toen op 1.713 mensen gezet. In het Nelson Mandelapark in Kortrijk werd zaterdag gemikt op 2.088 mensen. Dat aantal werd niet toevallig gekozen, want de jaarlijkse Warmste Week van Studio Brussel telt deze editie 2.088 goede doelen.

Te weinig mensen

De laatstejaarsstudenten Eventmanagement van Vives werkten bij het opzetten van de recordpoging samen met Visual FX en de Kortrijkse Lionsclub Mercurius. Het was geen sinecure om aan de voorwaarden van Guinness World Records te voldoen. Zo moest alles gebeuren onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder. Vanaf 17 uur konden de deelnemers met mondjesmaat toegelaten worden op het terrein, waar ze zich in vakken van 50 personen moesten opstellen. Bij de start van de recordpoging kregen ze tien seconden de tijd om hun vuurstokje aan te steken. Uiteindelijk kwamen te weinig mensen opdagen om de Japanners naar de kroon te steken. "Een wereldrecord zat er inderdaad jammer genoeg niet in, maar er was wel heel veel sfeer. Het is trouwens wel een Belgisch record, wat toch ook al mooi is", vertelt Axelle Peeters van de organisatie.

Docent Vives getroffen door ALS

Met het initiatief wil de organisatie de ALS Liga steunen. Een docent van de Vives Hogeschool in Kortrijk werd zelf getroffen door de neurologische ziekte en lanceerde een oproep voor meer experimenteel onderzoek op levende patiënten. ALS (Amyotrofe laterale sclerose) is tot op vandaag ongeneeslijk.