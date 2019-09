Geen wereldrecord voor het MMI

Bedoeling was om het wereldrecord van de universiteit van Oklahoma te verbreken. Daar zijn in 2017 490 deelnemers geteld die een blad papier omhoog hielden. Dat record heeft het Margareta Maria Instituut in Kortemark met bijna 1000 leerlingen verpulverd. Helaas is het wel geen wereldrecord, want vorige week brak een Chinese afdeling van Microsoft het record al met ruim 1200 deelnemers. Het MMI in Kortemark zette op de eerste schooldag dus toch door met als passende slogan: If you can dream it you can do it.