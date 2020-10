Wie hoopt een slag te slaan in de vishandel omdat de prijzen kelderen door de sluiting van de restaurants, is er aan voor de moeite. Zowel op de vismijn in Oostende vanmorgen, als in de vishandel, blijkt er van een vrije val van de Noordzeevisprijzen maar weinig te zien.

Het is wel een mooi moment om vis te kopen, want er is veel aanvoer en voor garnalen, rog en pladijs bijvoorbeeld is het nu een topmoment. Bij de lockdown in het voorjaar gingen de visprijzen in vrije val, tot zelfs 80 procent minder. Maar daar blijft de sector voorlopig van gespaard. De markten blijven open en veel restaurants mikken nu op afhaalmaaltijden. Sowieso is er nu een mooi aanbod. Garnalen bijvoorbeeld vind je aan zes a zeven euro per kilogram.