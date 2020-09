Geen vrachtwagens meer in Bekaertstraat bij start en einde schooldag

Er mogen in de Bekaertstraat in Zwevegem geen vrachtwagens meer rijden bij de start en het einde van de schooldag. Dat heeft het schepencollege gisteren beslist.

Vorige week verloor een meisje van 12 er het leven. Ze haperde aan een vrachtwagen toen die haar voorbij stak en kwam onder het gevaarte terecht.

Vanaf volgende week dinsdag is het voor zwaar vervoer dus verboden om de Bekaertstraat en de Deerlijkstraat in te rijden net voor en net na school, een tijdelijke maatregel. Het is de bedoeling om op termijn er echte fietsstraten van te maken, waar fietsers niet ingehaald mogen worden.

Zwevegem bekijkt ook andere schoolomgevingen.

